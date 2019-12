Francisco Brennand, ceramista e artista plástico, morre aos 92 anos no Recife e veja a sua ligação com Guarabira

O artista plástico e ceramista Francisco Brennand morreu ontem (19), aos 92 anos, no Recife, após complicações de uma infecção respiratória. Ele estava internado há dez dias no Real Hospital Português, na região central da capital pernambucana.

O velório começou às 18h na Capela Imaculada Conceição, na Oficina Cerâmica Francisco Brennand, no bairro da Várzea, na Zona Oeste da capital, onde uma missa de corpo presente foi marcada para as 20h. De acordo com informações repassadas pela família, Brennand foi cremado às 11h desta sexta-feira (20), no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, no Grande Recife, em cerimônia fechada para os familiares.

A cidade de Guarabira tem uma obra conhecida de Francisco Brennand, o Cruzeiro de Brennand, que antes da construção do Memorial Frei Damião, era o ponto mais alto da cidade de Guarabira, que até hoje é um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade.