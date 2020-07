Fogo consome parte de loja de variedades no Centro de Guarabira

O centro da cidade de Guarabira ficou congestionado no final da tarde desta quinta-feira (16), por causa do incêndio que aconteceu dentro de uma loja de variedades (SP Variedades) localizada na Avenida Dom Pedro II.

O incêndio começou por volta das 15h após funcionários ouvirem uma explosão no interior da loja, no 2º andar. Nesse local estava parte do estoque da loja. Os bombeiros foram acionados e no local tentaram controlar as chamas.

A falta de estrutura da corporação, nesse caso, ficou evidente diante da necessidade de se apagar o fogo na parte de trás da loja. Os bombeiros só conseguia a principio, ter acesso a parte da frente.

Ficou evidente também o esforço e o empenho de cada bombeiros para tentar controlar as chamas, mesmo diante da falta de estrutura e equipamentos.

Nem funcionários nem clientes ficaram feridos. Foram registrados apenas danos materiais.