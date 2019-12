FINAL DE ANO: Saiba como fazer uma deliciosa rabanada

Peru, tender, farofa com uva passa, panetone… e a rabanada. O natal é uma das datas comemorativas mais ricas no quesito gastronomia, e muita gente espera o ano inteiro pela ceia e o almoço do dia 25.

Como muitas das tradições, é difícil saber a origem real da rabanada e porque ela se instaurou como um prato típico do natal. Por ser feita com pão amanhecido, é provável que tenha sido criada para reaproveitar os pães (que são, inclusive, sagrados na religião cristã, visto as inúmeras vezes em que é citado na bíblia).

Segundo Luís da Câmara Cascudo, em seu livro “Dicionário do Folclore Brasileiro”, o nascimento deste prato é associado a Portugal, e os portugueses teriam trazido a tradição para o Brasil, então colônia. No entanto, é possível provar a iguaria em diversos países, como nos Estados Unidos (French Toast), na Inglaterra (Eggy Bread), e na França (Pain Perdu).

Outro nome dado à rabanada é de “Fatia da Parida”, isto porque acreditava-se que o doce auxiliava na produção de leite materno. Seja simples, com leite condensado, com chocolate, brigadeiro, ou qualquer outra complementação, a rabanada não pode faltar na mesa de muita gente no final de ano. Segue, então, uma receita básica da sobremesa:

Ingredientes

Rende: 16 fatias

1/2 lata de leite condensado

2 ovos batidos

1/2 xícara de leite

1 colher (chá) de baunilha

1 pitada de noz-moscada

16 fatias de pão amanhecido

Açúcar e canela a gosto

Modo de preparo

Preparo: 10mins › Cozimento: 20mins › Tempo adicional: 10mins de molho › Pronto em: 40mins

Preaqueça o forno em temperatura média (180ºC) e unte uma forma retangular grande. Misture numa tigela grande o leite condensado com os ovos, o leite, a baunilha e a noz-moscada. Mergulhe as fatias de pão e deixe de molho por 10 minutos. Se o creme não cobrir totalmente as fatias, vire o lado na metade do tempo. Coloque o pão na forma e leve ao forno por 20 minutos, virando depois de 10-12 minutos. Retire e passe no açúcar com canela antes de servir.

