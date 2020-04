FIM DO LIXÃO: A Prefeitura Municipal de Guarabira, Deu Inicio aos Trabalhos no Novo Aterro Sanitário Guarabira

13 de abril de 2020 – Uma data que ficará marcada por muitos anos na história de Guarabira e Região!

A Prefeitura Municipal de Guarabira descarrega a primeira de muitas cargas de resíduo sólido no Aterro Sanitário de Guarabira pondo fim ao lixão do Município, uma ação que deve ser comemorada por todos aqueles que torcem e vibram com melhores condições de vida para o nosso povo.

Parabéns ao grande visionário Zenóbio Toscano, homem que sempre sonhou com uma Guarabira maior e melhor, parabéns extensivo ao Prefeito em Exercício Marcus Diogo aos outros 24 Prefeitos que estão atualmente engajados nessa luta, a Aguiberto Lira pela dedicação e esforço no caminhar do CONSIRES desde à sua fundação e, finalmente a todos que lutaram, se engajaram para que esse dia se tornasse realidade. Isso faz com que cada vez mais nos orgulhemos da Cidade em que vivemos!

O Aterro Sanitário de Guarabira localiza-se na Rodovia PB 073, Km 043, do lado esquerdo e receberá resíduos sólidos dos seguintes municípios:

Alagoinha;

Araçagi;

*Areia;

Bananeiras;

Belém;

Borborema;

Caiçara;

Capim;

Casserengue;

Cuitegi;

Duas Estradas;

Guarabira;

Itapororoca;

Lagoa de Dentro;

Logradouro;

Mulungu;

Pedro Régis;

Pilões;

Pilõezinhos;

Pirpirituba;

Riachão;

Serraria;

Serra da Raiz;

Sertãozinho;

Solânea.

Assessoria