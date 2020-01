FIAN 2020: Guarabira está com inscrições abertas para o Festival Internacional de Arte Naif

Está aberto o edital de inscrições para artistas que queiram participar do Festival Internacional de Arte Naif (FIAN 2020), na cidade de Guarabira. Será a terceira edição desse grande salão internacional que acontece no mês de maio em Guarabira, e que reúne pintores da arte naif do Brasil e de vários países.

O FIAN é uma realização da Prefeitura Municipal de Guarabira através da sua Secretaria de Cultura e Turismo, com apoio do Ateliê Adriano Dias. Neste ano, a exposição ficará aberta no período de 27 de maio a 30 de junho com o objetivo de difundir, valorizar e fortalecer a produção Naif nacional e internacional, já que Guarabira vem se destacando com um grande centro de produção desse segmento artístico. O salão será instalado no Museu de Arte Naif da cidade, instalado no casarão do Centro de Documentação Cel. João Pimentel.

Abertura do FIAN 2019 (Foto: Arquivo / Codecom)

O evento, que no ano passado reuniu obras de artistas de 13 países, já está recebendo inscrições por meio de convocatória e vai selecionar trabalhos de artistas brasileiros e estrangeiros acima de 18 anos de idade, os quais produzam obras caracterizadas pela estética Naif, que é a representação da criação primitiva, ingênua, espontânea e popular.

Além da seleção, na abertura do festival serão escolhidos os vencedores dos melhores trabalhos apresentados nas categorias Prêmio Aquisição e Prêmio Artista Revelação. Os vencedores receberão prêmios de R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00. Tanto o edital como os formulários de inscrição estão disponíveis no site www.fianguarabira.com.br

Outras informações e esclarecimentos podem ser obtidos através de email, nos seguintes endereços: [email protected] ou [email protected]