FESTA DA LUZ 2020: 15 artistas de Guarabira se preparam para grande show de tributo à música brega

A programação da Festa da Luz em 2020 vai contar em suas atrações com um grande show reunindo 15 artistas de Guarabira, na noite do dia 31 de janeiro, para um show em tributo a grandes nomes da música brega do Brasil.

Será um show coletivo, acompanhado de uma banda, no mesmo formato do que aconteceu em agosto do ano passado, quando foi realizado o projeto “Rock-Baião”, evento que reuniu vários músicos locais numa homenagem aos 30 anos de memória de Raul Seixas e Luiz Gonzaga.

Após o sucesso do que foi o Rock-Baião, que inclusive se apresentou depois na capital, a Secretaria de Cultura de Guarabira reuniu uma boa parte dos mesmos artistas para fazer desta vez um tributo brega, a fim de entrar na programação da Festa da Luz.

O show vai reunir uma grande parte dos mesmos músicos e incluir outros que não participaram do Rock-Baião. A apresentação, que acontecerá na noite da sexta-feira (31) vai reunir nomes de artistas locais como Dinarte Alves, Doval Freitas, Loirinha dos Teclados, Grupo Musical Roberto Show, Jefferson Victor, Rayanne Moura, Shirle Manga, Marinaldo Silva, Nathana e Narliany e Terciu’s Luiz.

Já a banda será formada por Silvano Nery (guitarra), Neto Batera (bateria), Binho do Prado (violão), César Bass (contrabaixo) e Nildo Manga (teclados). Os cantores, juntamente com a banda, irão homenagear grandes clássicos da música brega e romântica como Núbia Lafayete, Nelson Ned, Kátia, Márcio Greick, José Ribeiro, Fernando Mendes, Valdick Soriano, entre outros.

Na noite da última quarta-feira, os artistas de Guarabira estiveram reunidos com o secretário de cultura do município, Tarcísio Pereira, a fim de fazer o planejamento do show em todos os detalhes, além de definir repertório e as datas de ensaios, já que será um show bastante eclético e com um nível profissional de produção, como forma de incentivo à prata da casa e também mostrar os talentos locais para o grande público da festa. A atração está sendo chamada de “Rock-Baião em Tributo Brega”.