Fest Verão Paraíba realiza evento de lançamento no It Club

A noite foi de festa e muita música na última quinta-feira, no It Club, durante o lançamento para convidados do Fest Verão Paraíba 2020. O evento contou com a participação especial de Yasmin Santos, a mais nova estrela da música sertaneja e uma das atrações do festival.

“A Paraíba me recebeu com muito carinho e é um prazer estar aqui esta noite. Certamente o Fest Verão será incrível. Ainda mais dividindo a noite com Jorge e Mateus, Bell Marques e Saia Rodada”, declarou a cantora.

O festival, que acontece em Ponta de Campina, terá início no dia 04 de janeiro. Para abrir a temporada de shows na Arena Fest Verão, em Ponta de Campina, Jorge e Mateus, Bell Marques, Saia Rodada e Yasmin Santos comandam o primeiro dia da festa. No segundo dia, as atrações são Xand Avião, Dilsinho, Vintage Culture e Márcia Fellipe. O evento encerra no dia 18 de janeiro com Wesley Safadão, Léo Santana, Luan Santana e Eric Land.

O Fest Verão Paraíba é uma parceria entre Domus Hall e Luan Promoções, e chega aos seus quinze anos moderno, bem estruturado e pronto para levar a emoção de sempre e uma experiência como nunca para o seu público. O evento conta com a parceria da Ambev, Brisanet, e apoio da Prefeitura Municipal de Cabedelo e Governo do Estado da Paraíba.