Fest Verão Paraíba chega ao terceiro e último dia neste sábado

Depois de dois sábados de pura animação, o Fest Verão Paraíba 2020 chega ao terceiro e último dia no próximo dia 18, a praia de Ponta de Campina, em Cabedelo. A noite de encerramento traz alguns dos maiores nomes da música nacional e oferece uma combinação de forró, axé e sertanejo. Os ingressos podem ser adquiridos na Domus Hall e Mioche, em João Pessoa, e no Spazzio e Mioche, em Campina Grande. Além disso, é possível adquirir os bilhetes pelo site Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br).

Um dos momentos mais esperados da noite será a gravação do clipe da música “Sofrendo Feito Um Louco”, cantada por Leo Santana e Luan Santana. A música faz parte do repertório do álbum Viva, de 2018. Luan também irá trazer sucessos como “Quando a Bad Bater” e “Água com Açúcar”.

Léo Santana volta ao palco do Fest Verão onde apresenta diversos sucessos como Contatinho, Santinha e Crush Blogueirinha. O cantor explodiu em 2010 com o hit Rebolation e desde então se consolidou como um dos nomes mais importantes da nova geração do Axé.

Wesley Safadão, presença garantida no Fest Verão, também se apresenta neste sábado. O cantor apresenta para o público sucessos como “Maria Santinha”, “Mal de Ex” e “Só para Castigar”. Com mais de 15 anos de carreira, Safadão possui uma das trajetórias mais bem sucedidas da música. Os números comprovam. Graças à música “Camarote”, o cantor é dono do ritmo da década do YouTube Brasil e também está entre os cantores mais ouvidos nos últimos 10 anos do Spotify Brasil.

Eric Land é um dos nomes mais promissores do forró nos últimos anos. O clipe “O Povo Gosta É de Piseiro”, lançado em outubro, possui mais de 20 milhões de visualizações. Com cinco anos de carreira, Eric Land é um dos principais nomes da pisadinha, que tem ganhado cada vez mais espaço no país.

O Fest Verão é uma parceria entre Domus Hall e Luan Promoções e chega aos seus quinze anos mais moderno, bem estruturado e pronto para levar a emoção de sempre e uma experiência como nunca para o seu público. O evento tem patrocínio de Skol, Brisanet, Uniesp, Diageo, Mioche, São Braz, Energisa e os apoios da Prefeitura Municipal de Cabedelo e Governo do Estado da Paraíba.

Serviço:

3º dia – 18/01:

Wesley Safadão, Léo Santana, Luan Santana e Eric Land

ARENA: R$70,00 (meia); R$85,00 (amigo Fest); R$140,00 (inteira)

FRONTSTAGE: R$150,00 (meia); R$165,00 (amigo Fest); R$300,00 (inteira)

OPEN BAR: R$450,00 (meia); R$ 470,00 (amigo Fest); R$900,00 (inteira)