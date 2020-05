Farmacêutica diz ter descoberto anticorpos contra coronavírus

Anticorpo STI-1419 produzido pela Sorrento Therapeutics promete curar covid-19

A empresa farmacêutica da Californa Sorrento Therapeutics afirmou ter descoberto anticorpos contra a covid-19. As ações da companhia dispararam em mais 170% após o anúncio.

Segundo a Sorrento, o anticorpo poderia funcionar como uma barreira contra o vírus e elimina-lo do corpo em 4 dias.

Segundo o CEO da empresa Henry Ji, existe uma solução que funciona 100%. “Se tivermos o anticorpo neutralizante no corpo, você não precisará do distanciamento social. Você pode abrir uma sociedade sem medo”, afirmou ele em entrevista à Fox News.

O anticorpo desenvolvido pela empresa foi chamado de STI-1499. Os testes até agora foram realizados com o virus in vitro. A empresa pretende pedir prioridade na liberação do medicamento aos agentes reguladores de saúde dos Estados Unidos.

A companhia irá produzir 1 milhão de doses do medicamento antes mesmo da liberação. “Queremos enfatizar que existe uma cura”, afirma Ji.

r7