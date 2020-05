Família descobre que idoso dado como morto por Covid-19 está vivo após erro de hospital na PB

Geraldo Gonçalves de Cardoso deu entrada na unidade há cerca de 15 dias onde está fazendo tratamento após contaminação pelo novo coronavírus. Segundo o filho dele, José Carlos Cardoso, o hospital acionou a família no início da manhã da quinta-feira (30) para avisar que o aposentado havia morrido.

“O pessoal do hospital ligou para o meu sobrinho avisando que ele fosse lá. Quando meu sobrinho chegou lá, eles apresentaram o laudo de morte do meu pai”, disse Geraldo. O documento apontava como causa da morte Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), Covid-19 e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica.

A equipe da unidade hospitalar levou o neto do aposentado para fazer o reconhecimento do corpo e quando chegou no local, a surpresa. Nenhum dos corpos era o de Geraldo.