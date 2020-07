Falece em São Paulo, na cidade de São Vicente, o artista plastico Jose Guilherme, nosso eterno Zé Guilherme

José Guilherme nasceu no Rio de Janeiro (1959). Artista Naif, Ativista Cultural, atualmente morava em São Paulo na cidade de São Vicente. Zé se considerava um andarilho das artes, viajando continuamente por diferentes localidades, sendo que a sua cidade preferida, depois do Rio de Janeiro, foi a terra de Nossa senhora da Luz, Guarabira. Cidade em que começou a atuar e trabalhar na secretaria de educação e cultura do município.

Sofrendo influências e tendências em seus trabalhos do artista Heitor dos Prazeres. Sua pintura abordava a cultura popular, com destaque também para a religiosidade de matizes africanas (Umbanda). Em sua trajetória foi o fundador da Feira Hippie de Ipanema, no Rio de Janeiro.

em 2009 participou da exposição intitulada “Cores do Brejo, Guarabira, uma cidade Naif”, realizada pela Prefeitura de Guarabira, através do seu secretário Percinaldo Toscano. uma exposição que reuniu obras do melhor da arte Naif guarabirense

Zé Guilherme ao lado do Secretário Percinaldo Toscano/ Foto acervo PMG Em 2010 a 2011, chegou a participar da exposição Expressões do Brejo – Pinturas, coletiva com outro artistas da cidade de Guarabira: Angel Valdez, Braguinha, Elias dos Santos, Elizeu Medeiros, Ermínia, Joilson Pontes, José Guilherme, José Wellington, Ronaldo Ferreira e Thales Kelven. *1959/2020+ Foram 22 obras (pinturas sobre tela) produzidas entre 2012 e 2017. Obras dos acervos dos artistas e dos colecionadores Zenóbio Toscano e Percinaldo Toscano. Realizada na Galeria Alexandre Filho, Usina Cultural Energisa (Rua João Bernardo de Albuquerque, 243 – Tambiá – João Pessoa-PB). Aliás, que se diga que a nossa cidade é hoje e sempre será destaque no cenário estadual como uma daquelas que mais incentiva a cultura, seja por meio do fomento à produção de artistas locais ou em novos espaços culturais, como é o caso do Museu de Arte Sacra Fernando Cunha Lima, da Galeria de Arte Antônio Sobreira, do Memorial do Cordel José Camelo de Melo Resende e do Casarão da Cultura, que abriga o Museu da Imagem e do Som, a Galeria de Arte Naif, o Museu de Arte Popular e o Memorial dedicado à família Cunha Rego. E hoje, todos os artistas que compõem o movimento cultural de nossa cidade, estão de luto, pelo falecimento desse grande artista plástico, vitimado após internação para cuidados ter sido diagnosticado por enfisema pulmonar, causando a insuficiência respiratória, e apos contrair o Covid-19, veio a falecer na manha de hoje em São Paulo na cidade de São Vicente, na baixada santista, ele deixa esposa, filhos e filha, Zé Guilherme era cunhado de Raminho Talibã. Aqui deixo os meus sinceros votos de pesar para os familiares e amigos que acompanharam de perto a ascensão do seu trabalho, e o seu legado ficará eternizando em suas pinturas que ficaram expostas nas galerias da nossa história, como referência local, eternizadas na memória cultural de nossa cidade.

jwalterlima.blogspot