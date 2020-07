EX-PREFEITO DE TACIMÃ NÃO RESISTE ÀS COMPLICAÇÕES DO COVID-19

É com pesar que a família do ex-prefeito de Tacimã, Terluiz Baracuhy Cruz, comunica seu falecimento, ocorrido na tarde desta segunda-feira (6), devido a complicações decorrentes do Covid-19. Seu Bebé, como era conhecido carinhosamente, deixa os filhos Georgiana (Arnóbio) Viana, Denise (Eduardo) Chaves e Fabiana Cruz.

Seu Terluiz vinha recebendo os cuidados médicos, após ter sido internado no Hospital Memorial São Francisco em João Pessoa, e já apresentava melhoras, no entanto, teve seu estado agravado e não resistiu, vindo a falecer.

O ex-prefeito era sogro do presidente do TCE-PB, conselheiro Arnóbio Alves Viana.