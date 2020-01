Ex-marido ameaça agredir mulher e é preso na madrugada desta terça-feira (7) em Guarabira

Por volta das 03:30h na rua Getúlio Vargas, região central da cidade de Guarabira, Agreste paraibano, um homem foi preso por violência doméstica. Uma mulher ligou para o 190 informando que teria sido ameaçada e agredida pelo seu ex-marido.

Rapidamente a Polícia Militar esteve no local, porém o acusado havia se evadido, que durante diligências os policiais conseguiram localizá-lo nas proximidades do Terminal Rodoviário Estadual, armado com um punhal. Os policiais lhe deram voz de prisão e o acusado largou a arma e em seguida se entregou sem reagir.

O acusado foi preso e juntamente com a vítima foram conduzidos para delegacia de Guarabira, onde foram entregues ao Delegado, que autuou o acusado em flagrante delito na Lei Maria da Penha, ficando o mesmo à disposição da justiça.