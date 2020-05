Ex-Limão com Mel, Batista Lima comemora aniversário com live na quarta-feira (6)

O cantor Batista Lima vai comemorar seu aniversário nesta quarta-feira (06). O artista vai fazer uma live em casa, uma transmissão ao vivo com os grandes sucessos da carreira. A live estará disponível, a partir das 20h, na página Batista Lima Oficial, no Facebook e no Youtube.



Natural de Serra Talhada, Batista Lima é morador de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. O cantor e produtor musical tem mais 20 anos de carreira, sendo seis deles em carreira solo. Ele tornou-se reconhecido nacionalmente como vocalista da banda Limão com Mel e compositor de canções marcantes que falam de amor.

Em maio de 2014, Batista Lima, lançou o CD ‘Uma nova História de Amor’, com 12 faixas autorais.

G1 Petrolina