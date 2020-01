Estrelismo de Gabigol incomoda torcedores do Flamengo

Grande nome no Flamengo na atualidade, o jogador Gabriel Barbosa, que tinha tudo para ser o queridinho da torcida, está irritando os admiradores do clube carioca. Isso porque, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal ‘O Dia’, as organizadas estão reclamando da postura de Gabigol.

Os torcedores alegam que o sucesso subiu à cabeça do jogador. Gabigol não tira mais fotos com os fãs e quando está em algum evento vive cercado por seguranças. Quando alguém se aproxima, ele usa a velha tática de que está mexendo no celular para não tirar fotos.

Em grupos na internet do clube, as organizadas passaram a criticar o estrelismo do jogador frequentemente.

Notícias ao Minuto