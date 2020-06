Estado prorroga medidas de isolamento social até o dia 14 de junho

Com a edição do Decreto Municipal nº 80, de 05 de maio de 2020, atendendo a recomendação do Ministério Público da Paraíba, através da Promotoria de Guarabira, ficaram recepcionadas no âmbito do Município de Guarabira as medidas constantes nos decretos estaduais a partir da edição nº 40.217, de 02 de maio de 2020, alterado pelo nº 40.242, de 16 de maio de 2020 e recentemente pelo nº 40.288, de 30 de maio de 2020 que prorroga as medidas adotadas em cidades com casos confirmados na Paraíba, para conter o avanço do novo coronavírus em todo o Estado, como o fechamento de alguns setores comerciais de serviços, escolas, academias e shopping, permanecendo os definidos pelos decretos anteriores como atividades essenciais, até o dia 14 de junho.

Retomada gradual da atividade econômica

No decreto nº 40.288, publicado no Diário Oficial do Estado deste sábado, 30 de maio, o governador da Paraíba, João Azevêdo criou um grupo de trabalho que será responsável pela elaboração do plano de abertura gradual da economia com a previsão para 15 de junho, observando os itens de taxa de obediência ao isolamento social, progressão de casos novos, taxa de letalidade e ocupação hospitalar. Segundo o governador, será estabelecido uma bandeira a cada 15 dias após a observação dos itens citados e a depender da cor será aberto ou restrito os funcionamentos dos serviços na cidade.

