Estado anuncia pagamento de julho e antecipa primeira parcela do 13º salário para servidores da ativa em agosto

O governador João Azevêdo anunciou, nesta segunda-feira (27), durante o programa semanal ‘Fala, governador’, transmitido em cadeia estadual pela Rádio Tabajara, a antecipação da primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores da ativa para o mês de agosto. Na ocasião, ele também assegurou o pagamento da folha de pessoal referente ao mês de julho para a próxima quinta-feira (30) e sexta-feira (31).

“Mesmo diante da pandemia, da queda de receita e do momento preocupante que a gente vive, nós anunciamos e mantemos o nosso compromisso de pagar dentro do mês trabalhado. Isso representa um esforço muito grande de toda equipe econômica que cuida do orçamento e dos recursos para que a gente possa assegurar o pagamento em dia, apesar das dificuldades”, disse.

O chefe do Executivo estadual também destacou que o trabalho desenvolvido pela equipe econômica do governo permitiu o pagamento em um único mês da antecipação do décimo terceiro salário. “Nós tínhamos programado o adiantamento da primeira parcela do 13º entre os meses de agosto, setembro e outubro, e eu quero anunciar que toda essa antecipação já vai poder acontecer totalmente no mês de agosto, graças à capacidade de gestão de todas as Secretarias envolvidas na gestão dos recursos financeiros do Estado e, em dezembro, pagaremos a segunda”, declarou.

O Governo do Estado já havia antecipado no mês de junho o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro para os aposentados, pensionistas e reformados.

Calendário de pagamento dos salários de julho:

30/07 – aposentados e pensionistas

31/07 – servidores da ativa