Estádios prontos para o retorno do Campeonato Paraibano 2020

Os estádios Almeidão (João Pessoa), Amigão (Campina Grande) e Perpetão (Cajazeiras), que são administrados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), estão prontos para receber os jogos restantes do Campeonato Paraibano 2020, que terá reinício nesta quinta-feira (16) depois de ficar suspenso por conta da pandemia do novo coronavírus. Os trabalhos de manutenção nesses equipamentos continuaram no período de suspensão das competições, seguindo os devidos cuidados de prevenção.



“O Governo do Estado autorizou o retorno do Campeonato Paraibano e agora que a competição retornará, os estádios Almeidão, Amigão e Perpetão estão prontos para receber as partidas, já que mesmo no tempo em que as atividades esportivas estavam suspensas, a manutenção foi realizada, com todo o cuidado e protocolos necessários visando à saúde dos funcionários”, disse o secretário das Juventude, Esporte e Lazer, Hervázio Bezerra.



O secretário ainda destacou que, além do Campeonato Paraibano, em 2020, os clubes ainda disputarão o Campeonato Brasileiro das Séries C e D. “Quando acabar o Campeonato Estadual, os estádios ainda sediarão a terceira e quarta divisão do Campeonato Brasileiro e para isso, os seus gramados precisam continuar tendo o trabalho necessário e o zelo”, frisou.



O jogo que marcará a volta da competição será entre Botafogo e Campinense, no Almeidão, com início previsto para 20h15, partida válida pela oitava rodada da fase de classificação e sem a presença de público como prevenção à saúde da população. “Assim como vem ocorrendo em outros países onde o futebol foi retomado e até mesmo aqui em outros estados, é preciso preservar a saúde do torcedor e da população em geral e, para evitar aglomeração, não poderá ter a presença de público”, explicou Hervázio.