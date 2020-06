Encerramento dos trabalhos: Secretaria divulga produção legislativa no semestre

A Secretaria da Câmara Municipal de Guarabira divulgou a produtividade do Poder Legislativo no semestre, que teve seu encerramento nesta sexta-feira (12). Foram mais de 530 requerimentos e projetos aprovados no período.

Por causa da pandemia provocada com o surgimento do novo coronavírus as sessões presenciais foram suspensas no mês de março e assessões passaram a ser realizadas por via remota (videoconferência) para evitar aglomeração e o possível contágio da doença.

O presidente da Câmara, Marcelo Bandeira (PDT), disse que embora esteja em recesso, os parlamentares poderão ser convocados para sessão extraordinária, a fim de apreciar matéria de interesse da sociedade.

Confira dados da produção legislativa:

Trabalhos legislativos

04 Decretos Legislativos

06 Medidas Provisórias

177 Ofícios Expedidos

04 Projetos de Resoluções

08 Projetos de Leis do Executivo

41 Projetos de Leis do Legislativo

491 Requerimentos Escritos

Requerimentos e Projetos

Elias Asfora Filho(*) ………………………………….. 23

Jáder Soares Pimentel Filho…………………………. 32

José Ferreira dos Santos Júnior…………………….. 18

José Tolentino de Alustau…………………………….. 13

Josineide Nicolau de Farias Teotônio…………. 57

Leonardo Macena dos Santos (*)…………………… 10

Luciano Gonçalves de Abreu (*)……………………. 17

Luiz Martins de Lima…………………………………. 16

Marcelo Bandeira Ferraz…………………………….. 36

Michel Xavier de Lima………………………………… 23

Michelle Paulino Aguiar………………………………. 48

Raimundo Macêdo………………………………………. 05

Renato Dias Meireles………………………………….. 36

Renato Fernandes Toscano Júnior…………………. 53

Ricardo Idimarque Silva………………………………. 24

Saulo Fernandes dos Santos…………………………. 39

Tiago Justino Tributino……………………………….. 28

Wilson de Oliveira Gomes Filho……………………. 50

Total: 536

Das Sessões

02 Sessões Extraordinárias

02 Sessões Itinerantes

21 Sessões Ordinárias

02 Audiências Públicas

01 Sessão Solene