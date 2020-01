Empréstimo de Gabigol chega ao fim e deixa Fla de olho em mercado

O empréstimo de Gabigol ao Flamengo junto à Inter de Milão, da Itália, termina nesta terça (31) sem o tão esperado desfecho nas negociações para a renovação e com a diretoria de olho no mercado da bola em busca de nomes para a posição.

As conversas entre Gabigol e o Flamengo estão bem avançadas, mas questões referentes a valores adiam o anúncio do “fico” do atacante, que já tem em mãos a proposta detalhada. A ideia da diretoria é a compra de 80% dos direitos que pertencem ao clube italiano por cerca de 16 milhões de euros (cerca de R$ 72 milhões), que serão pagos de forma parcelada.

Apesar da expectativa de que possa aparecer uma proposta da Europa neste começo de 2020, o Flamengo deve manter o camisa 9 no seu elenco, visto que o jogador foi um dos destaques desta temporada e caiu nas graças da torcida.

Paralelamente às tratativas por Gabigol, o Flamengo mantém o desejo de contar com Pedro, ex-Fluminense e atualmente na Fiorentina, da Itália, e voltou a ter contatos. A intenção é conseguir um empréstimo de uma temporada pelo atacante e projeta-se uma conversa com a diretoria do clube italiano nos próximos dias.

O cenário, porém, não se apresenta dos mais fáceis, umas vez que o clube italiano pretende iniciar negociações apenas se for para a venda dos direitos -eles investiram 11 milhões de euros (R$ 49,5 milhões) no meio deste ano.

Vale ressaltar que, caso consiga o empréstimo de Pedro, o investimento não mudaria em nada o andamento da situação de Gabigol. Mas, se a Fiorentina se mantiver irredutível, um acerto pelo ex-tricolor ficaria mais distante, uma vez que a cúpula do Flamengo não demonstra interesse em realizar duas tratativas de altos valores para a mesma posição.

No caso de Pedro, o clube ainda terá a concorrência do Grêmio, que pode, inclusive, envolver o zagueiro Kannemann nas negociações.

Esta não é a primeira vez que o nome de Pedro aparece na lista do Flamengo. No meio do ano, o clube da Gávea chegou a fazer uma proposta ao Fluminense, que negou e as conversas não foram para frente.

ANO ‘COMEÇA’ COM APENAS JOVENS CENTROAVANTES

O Flamengo deve virar o ano com apenas um centroavante no elenco: Lincoln. Cria das categorias de base do clube, ele vem sendo reserva imediato de Gabigol após a saída de Uribe, que foi para o Santos em maio.

Nesta temporada, Lincoln acabou sofrendo com lesões. Em 17 partidas, marcou três gols (contra Chapecoense, Botafogo e Avaí), todos pelo Campeonato Brasileiro.

Além de Lincoln, Vitor Gabriel também é opção para a posição. O jovem teve participação no elenco profissional desde o começo do ano, quando foi promovido a pedido do então técnico Abel Braga.

