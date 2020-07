Emoção e homenagens marcam live solidária que arrecadou recursos para tratamento de saúde de Genival Lacerda

A emoção tomou conta da live solidária realizada na noite da última sexta-feira (24), para arrecadar recursos para o tratamento de saúde do cantor Genival Lacerda, que se recupera de um Acidente Vascular Isquêmico (AVCI), o qual foi acometido em maio deste ano. Cerca de 30 artistas participaram da homenagem ao “rei da munganga”, que surpreendeu ao público e ainda deu uma palhinha, cantando alguns de seus sucessos, a exemplo de “Severina Xique Xique” e “De quem é esse jegue”.

A live aconteceu diretamente da Medoow Recepções, em Campina Grande, com transmissão pelos canais no YouTube do filho de Genival, o cantor João Lacerda; do Canal Forró Popular Brasileiro; além da transmissão pela da TV Maior Canal 11. “Muito mais que recursos, essa foi uma oportunidade de arrecadar carinho e reconhecimento pela trajetória de meu pai, que desde a década de 50 leva a cultura popular nordestina para os palcos do mundo afora”, comentou João Lacerda.

Sem os shows e dependendo apenas de uma aposentadoria de R$ 2.044,00, Genival Lacerda enfrenta dificuldades para manter a alimentação diferenciada, terapia medicamentosa para hipertensão, diabetes e alzheimer, além de sessões de fisioterapia, terapia ocupacional e exames diversos, todos domiciliar. Quem quiser contribuir, pode fazer doações bancárias diretamente ao artista: Genival Lacerda Cavalcante (CPF 160.876.237-87), Agência 8322, Conta Poupança 27478-1, Banco Itaú.

A ação beneficente teve cerca de 500 mil visualizações e contou com a participação de Elba Ramalho, Waldonys, Caju e Castanha, Flávio Leandro, João Gonçalves, Tato do Falamansa, Tereza Aciolly, Nathalia Calazans (Forró do Muído) e Fernanda Takai (Pato Fu), por meio de vídeo. Presencialmente, estiveram presentes Amazan, Fabiano Guimarães, Ranniery Gomes,Almir Rouche, Forró D2, Lucas 10, Iohannes Imperador, Moreira Filho, Poeta Ailton Souza, Raphael Moura, Novinho da Paraíba, Cezinha do Acordeon, Os 3 do Nordeste, Biliu de Campina, Capilé, Karol & Karina, Raissa Rodrigues, Flávio Leandro, além de João Lacerda. A apresentação do evento foi feita por Kleber Oliveira e Gitana Pimentel. Todos os artistas participaram de forma voluntária.

Sorteio – A live contou ainda com o sorteio de um carro HB20 0km, organizado pelo Paraíba de Prêmios. Uma moradora da cidade pernambucana de Jaboatão dos Guararapes foi a vencedora. Os recursos adquiridos com a venda dos bilhetes foram revertidos para ajudar no tratamento do cantor.

Houve ainda uma homenagem ao paraibano Pinto do Acordeon, com a declamação de um poema feito pela jornalista Beth Torres e declamado pela poetisa Mariana Teles. O cantor e compositor Francisco Ferreira de Lima morreu na madrugada da última terça-feira (21), aos 72 anos, em São Paulo, após lutar contra um câncer. O cantor tinha ainda problemas renais e era diabético. Além de músico, Pinto chegou a ser vereador em João Pessoa com mandato entre os anos de 1993 e 1997.

Perfil – Genival Lacerda, cantor e compositor nasceu no dia 5 de abril de 1931 em Campina Grande, mas mora em Recife há 40 anos. Em 1950, Genival Lacerda começou sua carreira na terra natal, onde trabalhou como radialista nas rádios Borborema e Caturité.

No ano de 1975, estourou nas paradas de sucesso com a música ‘Severina xique-xique’, essa por sua vez sendo um marco na sua carreira para os inúmeros outros sucessos como ‘Radinho de Pilha’, fenômeno que vendeu mais de 500 mil cópias em todo o Brasil. Depois emplacou nas rádios com ‘Mate o Véio’ esse mais um que caiu no gosto popular. Entre muitos outros como a música ‘Quem Dera’ a qual liderou a audiência nas rádios AM e FM de todo o país.

Genival já recebeu títulos de cidadão Pernambucano no ano de 2011 e de Recife no ano de 2016, sendo assim considerado um filho da terra pelos serviços prestados a cultura do estado. Genival, também recebeu título de cidadão Baiano em 2016, chegando a gravar com a baiana Ivete Sangalo a canção “Chevete da Menina”.