Em Sertãozinho casal é preso por perturbação do sossego, resistência e embriaguez e carrinho de som é apreendido

Um casal foi preso por policiais da 3ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na madrugada desta segunda-feira (6), na cidade de Sertãozinho, suspeito de perturbação do sossego alheio, resistência à prisão, embriaguez e embriaguez ao volante. Com os dois os policiais apreenderam um carrinho de som com mais de 500 CDs e 40 DVDs, além de uma moto Honda CG de cor vermelha com restrições administrativas.



A guarnição do Destacamento local, composta pelo soldado R. Alves e soldado John, foi chamada ate o Conjunto Novo, onde havia uma denúncia de um carrinho de som em alto volume e orientou o proprietário para que desligasse o equipamento. Ele se prontificou a atender e disse que continuaria apenas consumindo bebidas alcoólicas no local. Algum tempo depois, os policiais receberam várias ligações dos vizinhos de que o homem teria ligado o som novamente em alto volume.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram o fato e a esposa do homem, com sinais de embriaguez, desacatou a guarnição com palavras de baixo calão e com gritos que chamaram a atenção de toda a vizinhança. Ao receber voz de prisão, a mulher passou a reagir, impedindo que os policiais a algemassem e chutando-os no momento em que eles tentavam colocá-la no interior da viatura. Os policiais de Sertãozinho solicitaram o apoio das guarnições de Duas Estradas e da CPTran, uma vez que o homem estava em uma moto, com sinais de embriaguez. Os dois foram conduzidos para a delegacia.