Em protesto moradores fecham rodovia que liga Araçagi a Itapororoca-PB

O protesto aconteceu na manhã desta segunda-feira (13) na rodovia que liga Araçagi à Itapororoca, no trecho logo após o ginásio de esportes O Monteirão. De acordo com os moradores que participaram do protesto, o ato só aconteceu devido a falta de atitudes das autoridades. Eles pediam que a rodovia fosse sinalizada e que fossem construídos quebra-molas, para evitar novos acidentes com vitimas fatais.

O protesto só parou quando um representante do DER esteve no local e se comprometeu a realizar as melhorias exigidas pela população.

As imagens e informações nos foram repassadas por “Vitor Casinhas” morador de Araçagi.