Em Pilõezinhos, policiais do 4º BPM encontram moto abandonada em matagal

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) encontraram, na manhã desta quarta-feira (15), na zona rural do município de Pilõezinhos, uma moto com restrição de roubo ou furto que estava abandonada às margens de uma estrada e encoberta pela vegetação.

A guarnição do Destacamento recebeu a informação e foi até o local, o Sítio Lameirão, onde encontrou a moto, uma Honda de cor preta.

Ao realizarem a consulta no Infoseg, os policiais constataram a existência de restrição de roubo e furto para a moto, que foi apreendida e conduzida até a delegacia.

Assessoria 4º BPM