Em nota Ranyeri repudia ligação de seu nome na delação de Livânia

Em nome da verdade e da coerência. Em defesa da Operação Calvário e em respeito à liberdade de imprensa.

1) Venho por meio desta nota rechaçar com veemência e repudiar a citação do meu nome, na delação da ex-secretária Livânia Farias, que fantasiou minha presença em uma suposta reunião do PMDB na Granja Santana, em 2014, para tratar de apoio do PMDB ao ex-governador Ricardo Coutinho.

2) Reafirmo que a ex-secretária mente ao citar meu nome! Não conheço Livania Farias, nunca estive na Granja durante a gestão de Ricardo Coutinho e nunca, em hipóstase alguma, tratei de apoio do PMDB ao PSB, pois como a Paraíba sabe, e a Imprensa noticiou, sempre defendi candidatura própria do meu partido naquela eleição.

3) Em 2014 defendi candidatura própria do PMDB e no segundo turno, entre a “truculência e a incompetência”, anulei o meu voto para Governador com a consciência tranquila e em coerência com o que sempre defendi.

4) Vivi nas últimas eleições momentos de extrema dificuldade, perseguido por uma “organização” que usou o poder e o dinheiro da corrupção, para silenciar as vozes que tiveram a coragem de se levantar contra o seu modus-operandi, inclusive defendendo a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) na Assembleia Legislativa para apurar toda e qualquer responsabilidade de quem quer que seja.

5) Tomarei as medidas judiciais cabíveis contra a citação da senhora Livânia. Vou defender a minha honra e a minha história política, pois estou sendo vítima de uma citação inverídica, mentirosa, com interesse de beneficiar réus confessos do maior escândalo de corrupção da Paraíba.

6) Não me calarei. Não vão me intimidar. Seguirei na trincheira de luta em nome da instalação da CPI da Calvário e apoiando as investigações e o trabalho do Gaeco/MP-PB e demais órgãos de combate à corrupção.

Raniery Paulino

Deputado Estadual