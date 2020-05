EM Mamanguape : Prefeitura confirma mais dois casos de COVID-19

No último Boletim de Acompanhamento do novo coronavírus em Mamanguape, a secretaria relatou a existência de 14 (catorze) casos suspeitos monitorados, 07 (sete) casos descartados, 04 (quatro) casos confirmados e nenhum óbito. Nos últimos dias a prefeitura reforçou as ações de combate a COVID-19, endurecendo medidas de isolamento, distribuindo kits de proteção para a população e reforçando a importância do isolamento social.

Mais uma vez a Secretaria de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, está tomando todas as medidas necessárias para o controle da infecção. Os novos pacientes diagnosticados encontram-se em isolamento domiciliar, assim como seus familiares e contatos diretos.

Recomendamos que toda a população siga as diretrizes do Ministério da Saúde e, se puder, fique em casa, pois a pandemia que estamos enfrentando não é uma brincadeira. Se trata de uma das maiores ameaças já enfrentadas pela humanidade e, por isso, pedimos a compreensão de toda a população para que as pessoas protejam a si e as suas famílias.

Codecom/Prefeitura de Mamanguape