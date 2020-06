Em Guarabira, suspeito de tentativa de roubo é preso em flagrante por policiais do 4º BPM

Militares da Força Tática do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizavam, na manhã desta quarta-feira (3), policiamento ostensivo no centro da cidade de Guarabira quando visualizaram uma intensa movimentação de pessoas nas proximidades do mercado público.

Ao chegarem ao local para averiguar o que acontecia, os policiais constataram que um homem que tinha tentado roubar a bolsa de uma mulher tinha sido agredido por algumas pessoas, que também tinham tomado a faca usada por ele para intimidar a vítima.

Ele foi preso em flagrante pela tentativa de roubo e, depois de levado para o Hospital Regional de Guarabira para receber atendimento, foi conduzido à delegacia, juntamente com a faca peixeira, para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Segundo levantamentos feitos pelos policiais, o homem preso também é suspeito de ter praticado outros crimes contra o patrimônio em Guarabira.

P/5 – Seção de Comunicação Social e Marketing Institucional do 4º BPM

SECOM