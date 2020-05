Em Guarabira, policiais do 4º BPM realizam a prisão de mais um suspeito de violência doméstica

Foto: cabo André

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizaram, na tarde desta quinta-feira (14), na cidade de Guarabira, a prisão em flagrante de mais um suspeito de violência doméstica praticado contra a ex-companheira, desta vez no local de trabalho dela. O Copom recebeu uma denúncia anônima de uma possível agressão praticada pelo marido contra a ex-esposa e de imediato a viatura comandada pelo cabo Aldemir se dirigiu ao endereço informado, no Bairro Nordeste I.

Os militares mantiveram contato com a vítima, que relatou que o seu ex-companheiro havia adentrado em seu local de trabalho e tentado agredi-la, arremessando na sua direção o primeiro objeto que visualizou, que foi uma bicicleta infantil. Ele não conseguiu atingi-la porque ela conseguiu se desvencilhar, no entanto, a ameaçou. Diante da resistência da proprietária do imóvel, empregadora da vítima, que saiu em defesa de sua funcionária e o enfrentou, ele acabou fugindo.

De posse dessas informações, a guarnição iniciou diligências e localizou o suspeito em uma residência próxima. Ao ser abordado, ele não esboçou reação e depois de preso, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para a autuação em flagrante.

SECOM