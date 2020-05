Em Guarabira, homem agride mulher grávida e é preso em flagrante por violência doméstica

Na manhã desta quarta-feira (6), na cidade de Guarabira, policiais da Rádio Patrulha do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foram acionados pelo Copom por algumas pessoas que informaram que ouviram pedidos de socorro de uma mulher que estaria sendo agredida fisicamente pelo marido. De imediato, a guarnição comandada pelo cabo Gutemberg compareceu ao endereço informado e manteve contato com a vítima, que está grávida e relatou que o companheiro havia apertado o seu pescoço e lhe dado uma ‘gravata’ e desferido socos na sua cabeça, além de ter dito que iria pegar uma tesoura, matá-la e depois enterrá-la no quintal. Com a autorização da vítima, os policiais entraram na residência e encontraram o suspeito em um dos quartos. Como ele estava bastante alterado e resistiu à prisão, foi necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física dele e da guarnição. Em seguida, ele foi conduzido à delegacia e a vítima foi levada ao Hospital Regional de Guarabira para receber atendimento médico.

OUTRAS OCORRÊNCIAS – Em Pirpirituba, uma mulher acompanhada pelo seu advogado entrou em contato com os policiais do Destacamento local informando que existe um acordo judicial entre ela e o pai de seu filho, no qual ele faria visitas quinzenais à criança. No entanto, ele havia ficado com a criança e se recusado a entregá-la, então a guarnição se deslocou até a residência do pai e ele alegou estar no exercício do seu pátrio poder. As duas partes foram conduzidas à delegacia para os esclarecimentos dos seus direitos, sendo a criança entregue à mãe, após a verificação da documentação que legitima a guarda em favor dela.

Na noite de terça-feira (5), no centro da cidade de Mulungu, os policiais receberam informações de que um homem com sinais de embriaguez alcoólica estava conduzindo um veículo e colocando em risco a vida e a integridade física de condutores e pedestres, assim como a sua própria vida. Rapidamente, os militares conseguiram abordar o veículo e constataram a veracidade da denúncia. O homem foi submetido ao teste com etilômetro, que confirmou o consumo de álcool, em seguida, ele foi conduzido para a delegacia, onde foi autuado em flagrante, e o veículo foi recolhido ao pátio da CPTran.