Em Guarabira, dois são presos por policiais do 4º BPM por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva 

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam, nessa quinta-feira (16), na cidade de Guarabira, um homem suspeito de descumprir medida protetiva contra a ex-companheira. A guarnição comandada pelo cabo Odenir esteve no local e a vítima relatou aos policiais que, apesar de determinação judicial, ele a estaria ameaçando. Constatada a denúncia, o suspeito foi preso e as partes envolvidas foram conduzidas para a delegacia.

Também em Guarabira, uma mulher informou que o suspeito se encontrava na sua residência muito agressivo, chegando a quebrar objetos e proferir palavras de baixo calão na frente da filha dela. A guarnição comandada pelo sargento Aldemir prendeu o suspeito e o conduziu à delegacia juntamente com a vítima, para a autuação em flagrante pelo crime de violência doméstica.

RECEPTAÇÃO – A guarnição do Destacamento de Cuitegi realizava rondas de rotina quando abordou dois homens que estavam em uma moto. Ao averiguarem a placa do veículo através do Copom, constataram que ele possuía restrição de furto no Sinesp e o condutor informou que a moto teria sido comprada pela sua mãe. A guarnição comandada pelo cabo Leandro prendeu os suspeitos e os conduziu para a delegacia juntamente com a moto apreendida.