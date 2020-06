Em Guarabira, adolescente de 14 anos é apreendida por tráfico de drogas

Uma adolescente de 14 anos de idade foi apreendida por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na noite dessa quinta-feira (11), no Bairro do Rosário, em Guarabira, suspeita de ato infracional semelhante a tráfico de drogas. Os policiais receberam a informação, através do Copom, de que estaria havendo um caso de violência doméstica em uma residência. Ao chegarem no endereço informado, o suposto agressor não foi encontrado pelos miitares, apenas a namorada, que é a adolescente, e com ela foram encontrados aproximadamente 1kg de uma substância semelhante à maconha, nove munições calibre 38, R$ 3.555 em espécie, uma balança de precisão, uma caderneta com dados de possíveis usuários de entorpecentes e dois rádios comunicadores.

Participaram da ocorrência as guarnições do CPU (Coordenador de Policiamento da Unidade), aspirante Marllyson, Força Tática e Choque. Os policiais suspeitaram que o suspeito tenha se evadido pela porta dos fundos da residência ao perceber a chegada das viaturas. O material ilícito encontrado foi apreendido e levado, juntamente com a adolescente infratora, para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Ainda em Guarabira, um homem foi preso pela guarnição do CPU no centro da cidade ao ser flagrado conduzindo uma moto com sinais visíveis de embriaguez. Depois de receber a denúncia, os policiais realizaram diligências e localizaram o suspeito. A CPTran foi acionada e, após realizar o etilômetro, comprovou que o condutor tinha percentual de álcool no sangue acima do legalmente permitido e que não possuía CNH. Ele foi conduzido à delegacia e a moto foi apreendida.

P/5 – Seção de Comunicação Social e Marketing Institucional do 4º BPM