Em Caiçara, Polícia Militar prende em flagrante suspeito de violência doméstica

Nesta terça-feira (16), policiais da 3ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizavam rondas pelo centro da cidade de Caiçara quando se depararam com um homem que agredia fisicamente a esposa em via pública. De imediato, os policiais se aproximaram do casal e deram voz de prisão ao agressor pelo crime de violência doméstica. Em seguida, as partes foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil.

No Bairro Mutirão, em Guarabira, as guarnições das Patamos realizavam rondas quando visualizaram um homem em atitudes suspeitas e, durante a abordagem, ao verificarem o nome dele no banco de dados, constataram que contra ele havia um mandado de prisão por tráfico de drogas. Depois de conduzido à delegacia, ele foi encaminhado para o presídio.

P/5 – Seção de Comunicação Social e Marketing Institucional do 4º BPM