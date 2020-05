Em Araçagi, policiais do 4º BPM recuperam veículo roubado

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) recuperaram, na manhã desta sexta-feira (15), na zona rural do município de Araçagi, um veículo Fiat Strada de cor prata que tinha sido roubado pouco tempo antes, no Sítio Marmaraú. Logo após tomarem conhecimento do roubo, os policiais do Destacamento local com o apoio das guarnições do CPU (Coordenador de Policiamento da Unidade), tenente Danilo, Choque e Força Tática, sob a supervisão do major Silva Ferreira, deram início às diligências e realizaram um cerco na área onde aconteceu o roubo.

Em uma estrada próxima à Agrovila Tainha, os militares localizaram a Fiat Strada abandonada. O veículo foi removido para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais, inclusive a devolução ao proprietário e, apesar de outras diligências realizadas na área, os suspeitos não foram localizados.

OUTRAS OCORRÊNCIAS – No Distrito de Cachoeira dos Guedes, em Guarabira, a Polícia Militar Ambiental realizava patrulhamento de fiscalização a fim de coibir crimes ambientais na zona rural do município quando visualizou diversas aves silvestres em gaiolas na varanda de uma residência. Ao solicitar se o proprietário tinha autorização para tal atividade, ele informou não possui-la, além de ter em sua posse duas armas de fogo de fabricação artesanal. Por não possuir licença ou autorização ambiental para criar as aves, a guarnição conduziu o acusado, juntamente com as armas e aves, para a delegacia.

Na noite de quinta-feira (14), em Juarez Távora, os policiais da 2ª Companhia receberam um telefonema da solicitante informando que sua irmã estaria embriagada e ameaçando ela e sua família, como também quebrando objetos dentro da residência. De imediato, a guarnição foi ao local e ao manter contato com a suspeita, ela partiu para cima dos policiais, tendo sido neste momento imobilizada pela guarnição e em seguida conduzida à delegacia.

SECOM