Em Araçagi homem é preso por tentar matar a ex-esposa

Uma tentativa de homicídio foi registrada na rua Raimundo Cruz, no bairro Santo Amaro, em Araçagi. O crime aconteceu na tarde desta segunda feira (20). O agressor já se encontra na delegacia distrital da cidade, graças a ajuda de populares e familiares da vitima que o seguraram até a chegada da polícia.

Segundo informações, a vítima identificada como Lidiane, era casada com o agressor (ainda não identificado) e moravam em de João Pessoa. Não aceitando o término da relação, ele retornou ao município de Araçagi para tirar satisfações com ela, e no meio da discussão, o mesmo desferiu dois golpes de faca que atingiram ela na cabeça e no braço.

Após o ocorrido, moradores ouviram os gritos de Lidiane e avistaram a mesma, ensanguentada pedindo socorro. O agressor ao ver os moradores e familiares vindo ao encontro dele tentou fugir, mas foi dominado pelo pai e irmão da vítima até a chegada da polícia.

Lidiane foi socorrida pelo Samu para o hospital mais próximo.

