Em Alagoinha, policiais prendem suspeito de praticar estupro de vulnerável contra sobrinha de 11 anos

Na cidade de Alagoinha, na tarde deste domingo (22), policiais da 2ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prendem em flagrante um homem de 29 anos de idade suspeito de praticar estupro de vulnerável contra a própria sobrinha, de 11 anos. Os policiais receberam a informação da ocorrência através do Copom e, juntamente com conselheiros tutelares, se dirigiram até o local, onde a vítima confirmou a denúncia e relatou detalhes do que teria acontecido.

Um tio da vítima também confirmou a denúncia para os policiais e o suspeito, que se encontrava no local, foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as partes envolvidas, para a realização dos procedimentos legais.