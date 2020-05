Em 30 dias de uso, plataforma “PMG Digital” ajuda a levar remotamente o serviço da prefeitura aos guarabirenses

Lançado oficialmente em 30 de março de 2020, como uma das medidas adotadas pela Prefeitura de Guarabira para o combate ao contágio causado pelo novo coronavírus (COVID-19), a plataforma “PMG DIGITAL” vem atendendo às demandas da população junto à prefeitura nesse período em que os atendimentos presenciais foram suspensos desde o último dia 23 de março.

“Foi uma ideia emergencial que deu certo, e que mediante o sucesso que foi no auxílio aos serviços públicos neste período, precisamos cada dia mais melhorar e ampliar para que este serviço seja disponibilizado até mesmo como uma forma auxiliar ao atendimento físico”, destacou o secretário de administração, Douglas Nóbrega.

“Quando tivemos que decidir suspender as atividades, de prontidão pensamos como não afetar o contribuinte, aquele cidadão que precisa dos serviços da prefeitura, como também pensar na saúde do servidor, criando mecanismo para o mesmo trabalhar da sua casa, ou vir em sistema de rodízio ao trabalho interno, então pensamos nesta plataforma, criamos mecanismos por meio virtual de tirar dúvidas, acompanhar processos, e tudo isso foi feito através de uma equipe maravilhosa e competente de servidores que temos na prefeitura de Guarabira”, frisou o prefeito em exercício, Marcus Diogo.

Em dados divulgados pela Secretaria de Administração, no período entre 30/03/2020 e 30/04/2020 (até as 11:00) foram criados, tramitados e/ou concluídos 103 processos gerados pela plataforma “PMG Digital”, a média de 80 atendimentos via whatsapp (por dia) para tirar dúvidas e encaminhar demandas e cerca 600 acessos registrados em um mês no site da plataforma.