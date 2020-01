ELEIÇÕES: PSDB prepara campanha e anuncia filiação de prefeitos e lideranças para disputa eleitoral

O PSDB da Paraíba iniciou os preparativos para as eleições de outubro com a elaboração de uma campanha de filiações em todos os municípios do Estado, principalmente João Pessoa e Campina Grande, além do anúncio da chegada à legenda de prefeitos e lideranças, a exemplo do ex-prefeito de Queimadas, Jacó Maciel. Para o presidente do partido, deputado federal Pedro Cunha Lima, a chegada de novos filiados garante uma oxigenação e fortalece a sigla para encarar o processo eleitoral e enfrentar os problemas existentes nos 223 municípios.



“Muitas lideranças e prefeitos chegam ao PSDB por ser um partido de caráter reformista, por convicção e prática, defensor da liberdade de iniciativa, do combate à burocracia e aos privilégios de corporações, da responsabilidade fiscal, mas também um partido que não abre mão da luta contra as desigualdades, da justiça social e do bem-estar comum, assim como está formulado em manifesto lançado no final do ano passado. Temos a certeza que o PSDB vai crescer ainda mais e sair ainda mais fortalecido do processo eleitoral deste ano”, disse o presidente.



Para Pedro, é importante que os jovens e as mulheres se filiem para garantir inovação e fortalecimento na legenda o sentimento de mudança. “Precisamos de muitas mulheres e jovens em nosso partido. O PSDB tem um sentimento de mudança e isso é o que devemos garantir na política, principalmente, com o fortalecimento da democracia. Precisamos mudar o rumo das coisas e só vamos conseguir com a união de todos. Nossa campanha de filiação estará nas ruas nos próximos dias e vamos buscar todos que tenham esse sentimento, o de mudar a realidade da sua cidade e da vida das pessoas para melhor”, destacou.



Pedro revelou ainda que o PSDB paraibano vai preparar um evento para anunciar os novos filiados e as pré-candidaturas por toda a Paraíba. “Os nossos pré-candidatos estarão prontos para fazer a boa política. Hoje existe muita polarização e radicalização tornando tudo muito difícil, mas é bom destacar que temos problemas graves para resolver como os altos índices de desemprego, a falta de saneamento e atenção às crianças. Esses problemas, só a boa política pode resolver. Nem a velha, nem a nova política. A boa política. E é essa que vamos fazer na Paraíba”, afirmou.



Planejamento – Pedro destacou ainda as pré-candidaturas nas maiores cidades do Estado, a exemplo de João Pessoa e Campina Grande. Na Capital, o PSDB contra com a pré-candidatura do deputado federal Ruy Carneiro e na Rainha da Borborema existem os nomes do deputado estadual Tovar Correia Lima e do próprio Pedro colocados como opções para a disputa.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook