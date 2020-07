ELEIÇÕES 2020: Senador Tasso Jereissati é presença confirmada na quarta edição do “Capacitar PSDB Paraíba”

A quarta edição do “Capacitar PSDB Paraíba”, que acontece no dia 1º de agosto, a partir das 15h, na plataforma de vídeochamada Zoom, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, terá a presença do senador Tasso Jereissati (PSDB/CE). A convite do deputado federal e presidente do partido na Paraíba, Pedro Cunha Lima, o senador cearense conversará com os participantes sobre suas experiências eleitorais e sobre política. Também é presença confirmada o ex-senador Cássio Cunha Lima.

A capacitação também terá a participação do professor doutor da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Gustavo Nogueira, e também do advogado do PSDB Nacional, Gustavo Kanffer, além da coordenadora do PSDB Mulher na Região Nordeste e ex-deputada, Iraê Lucena. Os participantes terão palestras sobre dois pontos fundamentais em uma campanha eleitoral: “Convenções Online 2020 – Plataforma PSDB Digital” e “Do Planejamento a Vitória nas Urnas”.

O doutor em Gestão de Recursos Naturais, Mestre em Administração de Recursos Humanos, MBA em Planejamento de Marketing e Especialista em Qualidade e Produtividade, Gustavo Nogueira, irá ministrar a palestra “Do Planejamento a Vitória nas Urnas” gerando mais um debate realizado com lideranças políticas e filiados do PSDB paraibano.

Já o advogado Gustavo Kanffer vai conduzir a palestra “Convenções Online 2020 – Plataforma PSDB Digital”. Ainda durante o “Capacitar PSDB Paraíba”, a coordenadora do PSDB Mulher na Região Nordeste, Iraê Lucena, apresentará aos participantes a plataforma do PSDB Mulher, reforçando o apoio da legenda às candidaturas femininas nas eleições de novembro.

Para o presidente do PSDB na Paraíba, Pedro Cunha Lima, é mais uma tarde produtiva para quem faz política. “Costumo dizer que quem faz política é um apaixonado em fazer o bem ao próximo e em mais uma tarde de sábado a nossa liderança política e filiados, movidos pela paixão de fazer um Brasil mais justo e igualitário se reúne para trocar ideias e aprender com quem tanto entende de eleições, com é o caso do advogado do PSDB Nacional, Gustavo Kanffer”, afirmou.

O PSDB paraibano já realizou debates, nas três edições realizadas, sobre: “As eleições municipais 2020 e os partidos políticos: um compromisso com a democracia”; “As principais alterações que impactam nas eleições municipais de 2020”; “As decisões dos tribunais de contas e seus reflexos no Direito Eleitoral”; “Assessoria de Imprensa, Imagem e Reputação e Gerenciamento de Crises”; “Eleições, Pesquisa e Redes Sociais”; “Como as Pesquisas de Opinião Contribuem para a Estratégia Eleitoral”; e “O Papel do Líder na Eleição”.

As edições anteriores contaram ainda com as participações presidente nacional da legenda Bruno Araújo, do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite e também do ex-senador da Paraíba, Cássio Cunha Lima.

Gustavo Kanffer – É advogado, especialista em direito eleitoral, com experiência e atuação em tribunais superiores e regionais. Trabalha em campanhas eleitorais desde 1998, participando como advogado em todas os pleitos presidenciais desde 2006. Foi autor de manuais eleitorais para candidatos em todos os pleitos de 1998 até 2018. Apresentou, como consultor jurídico, propostas de alterações na Lei Eleitoral, na Lei dos Partidos Políticos e nas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral em todas as eleições desde 2006. Ministra cursos para partidos, advogados, pré-candidatos, candidatos e profissionais desde 2014.

Gustavo Nogueira – Doutor em Gestão de Recursos Naturais, Mestre em Administração de Recursos Humanos, MBA em Planejamento de Marketing e Especialista em Qualidade e Produtividade; Graduado em Administração e em Psicologia; Professor do Curso de Administração da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG; Ex-Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças do Governo do Rio Grande do Norte, Ex-Secretário de Estado de Administração e de Planejamento e Gestão do Governo da Paraíba, Ex-Secretário de Administração e de Finanças da Prefeitura Municipal de Campina Grande – PB; Membro da Academia Paraibana de Ciência da Administração – APCA; Autor de livros e artigos na área da Administração Pública. Coordenou campanhas para Governador, Senador, Deputado Estadual, Prefeito e Vereador.