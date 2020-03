ECONOMIA Camila sugere que Governo dê isenções e pede contrapartida de empresas para garantir empregos

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) sugeriu, nesta quarta-feira (25), durante reunião remota da Frente Parlamentar de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), que o Governo do Estado ofereça isenções para que as garantam manutenção de empregos e pediu aos empresários como contrapartida o compromisso que os postos de trabalho serão mantidos. Durante o debate on-line se discutiu medidas econômicas para ajudar o setor produtivo. As sugestões integrarão um documento que será apresentado ao Governo do Estado.



“É importante agirmos para garantir que empresas não quebrem e que os autônomos não passem por dificuldades nesse momento, mas é importante que façamos as reivindicações ao governador João Azevêdo apresentando uma contrapartida que deve ser a manutenção dos empregos. Esse é um ponto que devemos discutir com os empresários para sabermos se existe essa possibilidade”, destacou a deputada.



Durante a reunião, representantes de diversas categorias apresentaram sugestões de ajuda econômica ao setor produtivo como a liberação de crédito especial para pequenos e micro empreendedores e paralisação de cobranças; prorrogação do prazo para emplacamento de carros utilizados para trabalho autônomo; suspensão dos protestos da dívida ativa; diminuição da bandeira da energia elétrica e também uma sinalização do Governo do Estado ao setor de quando se pode voltar a normalidade, além da elaboração de um plano de retomada por meio do turismo.



Participaram da reunião da Frente Parlamentar de Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico, o presidente do Sinduscon-PB, José William Montenegro; o presidente do Conselho de Contabilidade da Paraíba, Bruno Sitônio; o presidente do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação da Paraíba, Graco Parente; o presidente da Associação Comercial de Campina Grande, Marcos Procópio; e o representante da Embaixada de Negócios da Paraíba, Paulo Junior. Também os deputados Eduardo Carneiro (PRTB), presidente da Frente Parlamentar, e os integrantes Pollyanna Dutra (PSB), Raniery Paulino (MDB), Anderson Monteiro (PSC), Wilson Filho (PTB) e o presidente da ALPB, Adriano Galdino (PSB).