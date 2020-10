É hoje! A Igreja de Jesus Cristo na Paraíba convida para sessão de filme

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias na Paraíba convida todos a assistirem a Sessão do Filme “Os Ceús estão abertos”.

A sessão ocorrerá na neste sábado dia 24 de Outubro às 18h00 na página da Igreja no Facebook. CLIQUE AQUI para ser direcionado.

O filme conta a história de um jovem de 14 anos que descobriu que Os Céus estão abertos, e que Deus responde nossas orações.

O convite se estende as todas as pessoas de todas as religiões e credos.

Caso queria saber mais sobre a Igreja dos Santos dos Últimos Dias a igreja conta com missionários em todos os locais e as visitas durante a Pandemia estão sendo on-line.

Como os missionários de “A Igreja de Jesus Cristo Dos Santos dos Últimos Dias” podem me ajudar?

Embora nosso relacionamento com Deus seja profundamente pessoal, às vezes precisamos de ajuda para reconhecer o que Ele está falando conosco. Onde quer que esteja em sua jornada espiritual, os missionários podem ensinar-lhe os princípios do evangelho e dar-lhes conselhos para ajudá-lo a trilhar seu caminho. Pense neles como treinadores espirituais que vão:

Ajudá-lo a se aproximar de Deus Ensiná-lo a orar e a receber respostas Dele Ajudá-lo a encontrar respostas para suas dúvidas espirituais Ensiná-lo a respeito do Salvador Jesus Cristo e Seu evangelho Ajudá-lo a entender as escrituras Oferecer apoio durante seus desafios pessoais Incentivar seu progresso rumo à fé, ao arrependimento e ao batismo Apresentá-lo a uma comunidade de pessoas com crenças semelhantes, que oferecerão apoio contínuo em sua jornada espiritual

Para maiores informações chame os missionários na pagina do Facebook ou via WhatsApp.

(com informações do site vindeacristo.org)

Por Davi Carrero