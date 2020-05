Dono de bar e clientes são presos em Guarabira por descumprimento de medidas de combate à pandemia da Covid-19

Quatro homens foram presos em flagrante por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) nessa sexta-feira (15), no centro da cidade de Guarabira, por descumprimento de medidas de combate à pandemia da Covid-19. As prisões aconteceram durante a realização das Operações Cidade Segura e Previna-se, sob o comando do major Maxsuel e supervisão do major Silva Ferreira. O dono de um bar e três clientes descumpriram o Decreto Estadual que suspende o funcionamento de bares e estabelecimentos similares e a realização de aglomeração, que aumenta os riscos de transmissão do Novo Coronavírus.

Durante as rondas, os policiais se depararam com alguns homens aglomerados em um bar e consumindo bebida alcoólica. Diante do flagrante, o estabelecimento comercial foi fechado e, em seguida, o proprietário e os clientes foram encaminhados à delegacia. A partir de denúncias anônimas, outros estabelecimentos foram fiscalizados, mas não foram encontrados em funcionamento.

Durante as duas operações policiais, além da fiscalização do cumprimento do Decreto Estadual, também foram realizadas rondas e abordagens que visam à prevenção de crimes contra a pessoa e contra o patrimônio

SECOM