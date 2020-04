DONA INÊS-PB. Após ser cassado Prefeito visita obras e diz que continuará trabalhando enquanto estiver no mandato

Depois de ser cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) na tarde desta segunda-feira, 20 de abril, o Prefeito de Dona Inês, João Idalino, esteve visitando obras que estão em andamento na Cidade e em suas redes sociais declarou que desde que assumiu a Prefeitura em 2017 tem trabalhado e acompanhado de perto as obras e que vai continuar assim até o último minuto em que estiver a frente da Prefeitura. O Prefeito ainda comentou que; “nos próximos dias o trabalho será ainda mais intenso.”

O Prefeito evitou comentar a decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba que confirmou a cassação do seu diploma de Prefeito e também do seu vice, Demétrio Ferreira, pelo placar de 4 X 3, mas manteve os direitos eleitorais dos dois. A decisão, que cabe recursos, foi por considerar que houve abuso de poder econômico na campanha eleitoral do ano de 2016, praticado pelo ex-prefeito do município, Antônio Justino e a pela ex-secretária de Assistência Social, Sofia Ulisses, ficando estes dois inelegíveis.

Júnior Campos