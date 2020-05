Dois são presos por embriaguez e desordem na fila da Caixa Econômica Federal em Guarabira

Dois homens suspeitos de embriaguez e desordem foram presos por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na noite dessa segunda-feira (4), quando estavam na fila na frente da agência da Caixa Econômica Federal localizada no centro da cidade de Guarabira, onde já se encontravam várias pessoas no local para receber o auxílio emergencial do governo federal. No primeiro caso, o tenente-coronel Gilberto, que comandava o policiamento no local, solicitou ao Copom uma viatura para conduzir o suspeito que, com sinais visíveis de embriaguez, estava praticando desordem e portando uma faca na cintura. Ele foi preso e conduzido para a delegacia pela guarnição comandada pelo cabo Gomes. Poucos minutos depois, outra prisão também por embriaguez e desordem e, após solicitação do comandante, o suspeito foi conduzido para a delegacia pela guarnição comandada pelo sargento Luciano.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – No Sítio Contento, zona rural do município de Araçagi, a vítima acionou a guarnição local, comandada pelo sargento Ednaldo, apresentando um corte na coxa esquerda. Ela informou que o seu companheiro estaria com sinais de embriaguez e quebrando objetos no interior da casa. De imediato, a guarnição foi ao local e constatou que ambos tinham entrado em vias de fato, tendo a mulher sofrido um corte na perna e o suspeitos, cortes nos dedos da mão. Os policiais conduziram os dois para o Hospital Regional de Guarabira e, após atendimento médico, os encaminharam para a delegacia, juntamente com o facão que foi apreendido.

SECOM