Disque 123 atende ocorrências durante isolamento social

O Disque 123, serviço que o Governo do Estado mantém por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh) permanece atendendo à população, mesmo com as restrições no expediente presencial dos servidores estaduais. Neste período de quarentena, onde a orientação de isolamento social é uma das ferramentas utilizadas na prevenção do Covid-19, o Disque 123 atende em plantão diário, das 6h até meia noite.

O serviço recebe denúncias de violações de direitos e é um canal de comunicação entre o demandante e o órgão de proteção referente. Violações contra crianças e adolescentes, pessoas com deficiência, em situação de rua, em restrições de liberdade, pessoas idosas, mulheres, casos de homofobia e ainda situações de tráfico de pessoas são encaminhadas, monitoradas e acompanhadas pela equipe.

“Importante demais manter o serviço do Disque 123 em um período como este, onde o isolamento social é a principal medida de prevenção, mas que pode acabar estimulando, infelizmente, algumas violações de direitos. Por isso, estamos prontos para receber as denúncias e dar os devidos encaminhamentos. Enquanto alguns serviços precisaram ser suspensos, o Disque 123 foi mantido para garantir que as pessoas tenham esse canal permanente conosco”, explicou o secretário de Estado do Desenvolvimento Humano, Tibério Limeira.

Segundo a coordenadora do Disque 123, Wberlania Andrade, “nosso serviço é indispensável à população paraibana, principalmente porque não é preciso que a pessoa se desloque para denunciar. Estamos trabalhando tomando todos os cuidados devidos com a nossa equipe, contudo, continuamos o serviço pela garantia dos direitos e pelo fortalecimento da política de enfrentamento às violações, enfatizou.

A Paraíba é um dos poucos estados que mantém um canal próprio de denúncia contra violação de direitos.

SECOM