Diocese de Guarabira lamenta morte de Zenóbio Toscano e agradece importantes parcerias

A Diocese de Guarabira, na pessoa do seu bispo diocesano, Dom Aldemiro Sena dos Santos, vem publicamente externar votos de pesar pelo falecimento de Zenóbio Toscano de Oliveira.

O prefeito licenciado de Guarabira, Zenóbio Toscano, morreu neste domingo (14) após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico. Ele também havia sido infectado pelo novo coronavírus.

Parceiro de vários projetos sociais e administrativos desta Diocese, Zenóbio Toscano deixa enorme lacuna entre nós. Seus gestos de atenção e respeito para com esta Igreja particular, desde o pastoreio do saudoso e amado Dom Marcelo Pinto Carvalheira até os dias de hoje com Dom Aldemiro Sena dos Santos, ficarão eternizados. Recentemente, em dezembro de 2017, Zenóbio e família, fizeram questão de participar da ordenação episcopal de Dom Aldemiro em Ilhéus (BA), assim não como poupou esforços para recebe-lo em Guarabira em fevereiro de 2018.

Uma de suas maiores marcas, ao lado da sua esposa Lea Toscano, foi a idealização e construção do Memorial Frei Damião em Guarabira. Equipamento que foi repassado para os cuidados de nossa Diocese.

Crentes que somos na vida eterna, rogamos a Deus que a luz perpétua o ilumine!

