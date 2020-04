Detran implanta o CRLV totalmente digital para veículos da Paraíba

Após adotar a versão eletrônica do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV Digital), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB) agora aperfeiçoa esse serviço. A partir desta quinta-feira (23), os usuários que efetuarem o pagamento do licenciamento do veículo, no dia seguinte poderão emitir o documento e, inclusive, imprimir em papel A4, na sua residência. Tudo isso on-line, sem a necessidade de comparecer às unidades do Detran-PB, o que também contribui com a medida do isolamento social como forma de conter o avanço do coronavírus.



O CRLV Digital está disponível, junto à CNH Digital, no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). “Após o licenciamento pago, o próprio aplicativo atualiza e permite a emissão e a impressão do documento”, explicou o gerente da Assessoria Técnica em Processamento de Dados do Detran-PB, João Holanda. O aplicativo CDT reúne os dois documentos de porte obrigatório no trânsito.



De acordo com a Deliberação nº 180, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o CRLV Digital somente será expedido após a quitação dos débitos relativos a tributos (inclusive IPVA), encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, bem como o pagamento do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestres (DPVAT).



Assim como a CNH Digital, a versão eletrônica do CRLV traz todas as informações do documento impresso e tem a mesma validade jurídica do CRLV físico. O acesso ao CRLV Digital é possível adicionando o documento após download do aplicativo CDT, disponível no Google Play e AppStore. O cadastramento do veículo pode ser realizado no próprio aplicativo. Tanto a CNH quanto o CRLV digital poderão ser acessados pelo dispositivo móvel mesmo off-line, ou seja, sem internet.



Compartilhamento – Em parceria com o Serpro e o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), que atendem à Deliberação do Contran, o aplicativo também permite que o modelo digital possa ser compartilhado eletronicamente, de forma segura, para outra pessoa que utiliza o mesmo veículo, desde que ela já tenha instalado, em seu dispositivo móvel, o aplicativo CDT.



O compartilhamento pode ser realizado para até cinco pessoas ao mesmo tempo. Quem recebe o CRLV digital não consegue exportar ou compartilhar o documento, mas pode apresentá-lo às autoridades de trânsito. Quando o proprietário do veículo não quiser mais compartilhar o documento, é só cancelar a opção no aplicativo.



Segurança – O documento digital do usuário está protegido por uma senha de acesso de quatro dígitos, exigida para o login na Carteira Digital de Trânsito. O acesso ao aplicativo pode ser feito também com a impressão digital do usuário nos dispositivos móveis que já possuam leitor por biometria.



A autenticidade do documento é garantida pelo QR Code, que pode ser lido para verificar se há alguma falsificação no documento durante uma fiscalização de trânsito. O procedimento de obtenção do CRLV e da CNH Digital é 100% on-line, não sendo necessário o comparecimento do proprietário ao Detran-PB.



Passo a passo

Depois de instalar o aplicativo CDT no seu celular, veja o passo a passo de como baixar o CRLV Digital.

✔ Realize o cadastro de usuário no portal gov.br;

✔ Ative a conta através do link enviado para o e-mail cadastrado;

✔ Para adicionar o documento CRLV Digital, basta informar o número do Renavam e o Código de Segurança do CRV (antigo DUT);

✔ Gerar a “Chave de Acesso” com 4 dígitos (PIN);

✔ Visualizar os documentos adicionados.



Para compartilhar o CRLV, basta inserir o CPF de quem deve receber o documento. Essa pessoa recebe uma mensagem eletrônica para manifestar se aceita ou não o compartilhamento.