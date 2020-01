Dermatologista explica o significado das siglas nas embalagens de protetor solar

UVA, UVB, FPS, PPD e FPUVA. Você sabe o que significam esses termos? Eles estão comumente presentes nas embalagens de protetor solar e dizem muito sobre a sua eficácia e forma de utilização. A dermatologista do Hapvida em João Pessoa, Marília Aranha, apresenta alguns esclarecimentos com o intuito de auxiliar na hora de escolher o produto e orienta que o primeiro item observado deve ser em relação ao Fator de Proteção Solar (FPS).



“O fator 30 é considerado o mínimo aceitável para uma proteção solar adequada contra o câncer de pele. Além disso, devemos ter atenção para qual tipo de pele o produto é indicado (oleosa, seca, mista, sensível) e se há algum componente na formulação que tenha alergia”, explica.



Os números presentes nas embalagens de protetor estão relacionados ao Fator de Proteção Solar (FPS) e indicam quantas vezes a mais a pele está protegida da radiação UVB em relação à pele sem o protetor, o mercado oferta ainda o produto que varia forma de gel, spray ou creme. Quanto a isso, a especialista esclarece que não há necessidade de se preocupar com a forma de aplicação, o indicado é atentar para cada tipo de pele.



No caso de bebês e crianças o produto recomendado são os que apresentam a denominação ‘infantil’ na embalagem. Porém, é preciso observar a indicação, que deve ser a partir dos seis meses de vida. “Antes dessa idade não se recomenda exposição solar, além do banho de sol de 10 ou 15 minutos indicado para estimular a vitamina D”, esclarece.



De uma forma geral, Marília Aranha, alerta para a necessidade do uso contínuo do produto. “É necessário reaplicar o protetor solar a cada 2 horas, quando estiver em ambiente externo (com sol). Deve-se também reaplicar após sudorese, banho de mar ou piscina, uma vez que mesmo os mais resistentes saem parcial ou totalmente na água”, alerta.



Quantidade Correta – Antes da exposição ao sol, a forma correta de usar o protetor solar é aplicar duas camadas do produto em todo o corpo. Já a quantidade correta é uma colher de chá para rosto, cabeça e pescoço; duas colheres de chá para frente e trás do torso; uma colher de chá para cada braço e duas colheres de chá para cada perna. Ele de deve ser aplicado 15 minutos antes da exposição ao sol e deve ser reaplicado a cada duas horas enquanto se estiver exposto.



Desvendando as Siglas – A dermatologista Marília Aranha aproveita para explicar o que significa cada sigla comumente presente nas embalagens de protetor solar.

UVA e UVB são tipos de radiações ultravioletas emitidas pelo sol;

FPS é o Fator de Proteção Solar – Significa quantas vezes a pele está mais protegida contra radiação UVB durante o uso do produto em comparação a pele sem o produto;

PPD ou FPUVA diz respeito à proteção específica contra radiação UVA.

