Deputados participam de sessão remota da Câmara de Guarabira

Na tarde desta terça-feira (28), a Câmara Municipal de Guarabira retomou parcialmente as atividades parlamentares com a realização de sessões ordinárias de forma remota, via teleconferência, ainda por causa das medidas de combate aos efeitos da pandemia do novo coronavírus.

A sessão teve a participação do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino (PSB) e dos deputados estaduais Camila Toscano (PSDB) e Raniery Paulino (MDB), que foram convidados pelo presidente da Câmara, Marcelo Bandeira (PDT).

Adriano disse que a Assembleia está preocupada com o avanço da Covid-19 por toda Paraíba e revelou temer colapso no sistema de saúde ainda na primeira quinzena do mês de maio.

“A preocupação é grande e pelo que nós estamos acompanhando é possível que até o dia 10 de maio o sistema de saúde na Paraíba esteja saturado. Essa guerra vai depender da ajuda de cada um de nós, das atitudes de cada um de nós. É importante que os prefeitos possam adotar as medidas de isolamento social e a população deve colaborar”, destacou.

Adriano parabenizou os vereadores de Guarabira pelo trabalho que tem feito, cada um a seu modo, e reconheceu a atuação dos deputados estaduais Camila Toscano (PSDB) e Raniery Paulino (MDB) pela atuação na Assembleia Legislativa enquanto representantes de Guarabira e da região.

Deputada em seu segundo mandato, Camila Toscano falou que tem acompanhado também com preocupação a pandemia do novo coronavírus e que vem acompanhando as ações na gestão em Guarabira, maior cidade da região, que reabriu parcialmente o comércio.

“Tenho dialogado muito com o prefeito Marcus Diogo (PSDB) e ele tem feito um trabalho de acompanhamento dessa pandemia e a cidade foi uma das pioneiras a reabrir o comércio a partir de avaliações feitas e tem dado certo. Espero que as pessoas se conscientizem e só saiam de caso se realmente for necessário, mas tomando todos os cuidados”, disse Camila.

Deputado de quatro mandato consecutivos, com atuação na região polarizada por Guarabira, Raniery cumprimentou os parlamentares guarabirense e chamou a atenção da necessidade de prestação de contas do que a gestão municipal tem recebido de recursos para combater os efeitos da pandemia.

“A cidade Guarabira recebeu R$ 900 mil para combater os efeitos da pandemia da Covid-19 e é necessário que o prefeito Marcus Diogo possa prestar contas à sociedade, informando em que está sendo senda gasta a verba recebida. Entendemos que a abertura do comércio deve ser dialogada com os setores produtivos, com o comércio e de forma responsável, respeitando as orientações das autoridades sanitárias”, falou Paulino.

Parlamentares prorrogam licença de Zenóbio Toscano por mais 4 meses

Durante a sessão ordinária da tarde desta terça-feira (28), a Câmara Municipal de Guarabira votou e aprovou por unanimidade 22 requerimentos de interesse da coletividade nas mais diversas áreas, voltados ao interesse dos bairros e localidades da zona rural.

Na pauta, constou pedido de prorrogação da licença para tratamento de saúde, do prefeito Zenóbio Toscano (PSDB), que está afastado das funções desde junho do ano passado. Desta feita, a licença pedida foi de 4 meses, devendo o vice-prefeito Marcus Diogo, permanecer no cargo em substituição a Zenóbio até o final do mês de agosto de 2020.

O pedido foi aprovado pelo placar de 6 a 1, com 6 vereadores se abstendo de votar. A bancada governista votou em bloco a favor da licença e as bancadas de oposição, compostas por vereadores filiados ao Cidadania e MDB se abstiveram de votar. O único vereador a votar contra foi Renato Meireles (Cidadania), e não foi preciso o voto do presidente, Marcelo Bandeira (PDT), que só votaria se fosse para desempatar.

A matéria gerou um longo debate entre os vereadores. Líder da bancada do MDB, Saulo de Biu disse que a Câmara tem autorizado sucessivas licenças para tratamento de saúde de Zenóbio e, de acordo com o parlamentar, há informações de que o Ministério Público estaria inclinado a questionar os vereadores, orientando pela abstenção. O mesmo fez o líder do Cidadania, Marcos de Enoque, seguido por sua bancada.

Líder do PSDB da Câmara, Tiago do Mutirão fez um apelo para que seus pares votassem a favor da licença, por entender que a cidade poderia ficar sem prefeito por alguns dias num momento de pandemia que se vive. Mas os vereadores mantiveram a abstenção.

Ao final, o presidente proclamou o resultado, sendo aprovada a licença, visto que os parlamentares que se abstiveram não são contados no resultado para efeito de derrubar ou aprovar matérias no parlamento.

Câmara vai antecipar devolução de R$ 50 mil para combate à Covid-19

A Câmara Municipal de Guarabira aprovou na sessão desta terça-feira (28), a devolução de R$ 50 mil para serem gastos em ações de combate aos efeitos da pandemia da Covid-19. A antecipação da devolução do valor financeiro partiu da iniciativa do presidente da Câmara, Marcelo Bandeira (PDT).

A matéria autorizando a devolução foi apresentada hoje e havia a previsão de ser votada somente na próxima semana. Mas devido a urgência e necessidade de aquisição de equipamentos e insumos, o vice-presidente da Câmara, Renato Toscano (PSDB), solicitou que fosse votada hoje, o que foi atendido pelo presidente Marcelo, colocada em votação e aprovada por unanimidade.

De acordo com Bandeira, ainda essa semana haverá uma reunião com o representante do Ministério Público, o prefeito Marcus Diogo (PSDB) e o presidente da Câmara para que seja assinado um ‘termo de compromisso’, assegurando que os recursos serão destinados especificamente para fazer face a despesas com ações no combate à pandemia.

O presidente disse que a antecipação da devolução de R$ 50 mil está tendo o acompanhamento técnico da assessoria jurídico e contábil da Câmara e considera que será de grande importância no momento de crise que o município vivencia na questão sanitária.