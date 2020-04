Deputado Tião Gomes critica reabertura do comércio em Areia: “o empresário prefeito só pensa em lucro”

Após a publicação de um Decreto pela Prefeitura Municipal de Areia que autorizou a reabertura do comércio local, mantendo academias, salões de beleza e igrejas fechadas, o deputado estadual Tião Gomes (Avante), criticou nesta sexta-feira (17) o prefeito João Francisco em relação à política adotada no município para enfrentamento da pandemia de coronavírus.

“A economia se recupera, as vidas perdidas jamais”, disparou Tião Gomes que teme pela ocorrência de casos em Areia, cidade que até agora não registrou nenhum paciente infectado.

Tião Gomes alegou que o prefeito é dono de metade do comércio de Areia, por isso, esquece de ser gestor e coloca em risco a vida da população visando apenas lucrar com a reabertura do comércio.

“Ele não é prefeito, é um empresário, capitalista, dono de hotel, cartório, supermercados, não gosto do povo, gosta de dinheiro. Até agora a cidade de Areia não registrou nenhum caso de coronavírus, portanto, o prefeito deveria ampliar as ações para permanecer sem registro e não abrir a cidade para a pandemia”, afirmou o deputado.

O parlamentar ainda disse que o prefeito será responsabilizado pelos impactos mais sérios que a pandemia pode vir a causar. O decreto municipal contraria a recomendação expedida por representantes do Ministério Público Estadual (MPE), do Trabalho (MPT) e Ministério Público Federal (MPF) para que o comércio dos municípios continuem fechados.

“A hora é de salvar pessoas e não de orientá-las para ficar à exposição ao VIRÚS que é avassalador. A medida correta neste momento seria envidar esforços no sentido de atender aqueles mais vulnerais socialmente, disponibilizando alimentação através dos refeitórios das escolas do município, atendendo as crianças que não estão em sala de aula e que para muitas delas lhes falta uma refeição. O prefeito deveria distribuir máscaras, álcool cestas básicas, criação de um canal de denúncias para fiscalização do cumprimento das medidas deliberadas para o período de quarentena, entre outras ações”, finalizou Tião.