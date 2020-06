Deputado Pedro Cunha Lima (PSDB) fala para Guarabirenses através da TV Mídia

Por Belarmino Mariano

Concretamente, o que o Deputado Federal Pedro Cunha Lima (PSDB) trouxe para Guarabira e Região? Quantos Respiradores? Quantas UTI´s? Um Hospital de Campanha? Ele conseguiu em parceria os outros Deputados da Paraíba, alguma medida mitigadora para combater o Covid-19 na Região Polarizada por Guarabira?

Enquanto Guarabira segue com elevado número de casos de Covid-19, com 743 infectados, 10 mortes oficiais, sem falarmos na subnotificação. O Deputado Federal Pedro Cunha Lima (PCL) deu uma entrevista hoje (04/06) para a TV Mídia, mas apesar do discurso bonito, não apresentou nenhuma medida parlamentar concreta para Guarabira e Região. Vale lembrar que ele foi o Deputado Federal eleito, mais bem votado de Guarabira e quase toda a região. Saiu daqui com mais de 3.303 votos ou 12,12% da sua eleição.

Vale salientar que o Deputado Pedro Cunha Lima, teve apoio do grupo político do PSDB local, com dobradinha política com Camila Toscano (PSDB), fez campanha aqui e várias promessas. O Deputado aproveitou para elogiar a família Toscano e o vice Prefeito Marcos Diogo, mas até o momento, não temos visto os recursos federais para combater o Covid-19 que tenham sido encaminhados pelo gabinete do Deputado.

Falou sobre ENEM, falou sobre política municipal, fez suaves críticas ao presidente Bolsonaro, chamou o ex-governador Ricardo Coutinho de ladrão e disse que o atual governador João Azevedo não têm moral para governar pois fez parte da quadrilha Girassol de Ricardo Coutinho. Me parece que lhe faltou autocrítica em relação ao que ele poderia ter conseguido de concreto para nossa região.

Chegou a dizer que conseguiu enviar emenda com mais de 2 milhões de reais para Guarabira. Fiz uma busca e infelizmente não encontrei nada atual sobre as ações do Deputado em nossa região. Aí perguntamos? se de fato esse recurso foi enviado para Guarabira, onde foi ou está sendo investido? Além dos milhões que o governo federal e estadual repassa para Guarabira, o que acontece com nossa cidade e região que não demonstra os investimentos concretos no combate ao Covid-19.

O Deputado Pedro afirmou que está destinado 20% do seu salário para instituições que combatem o Covid-19. Pergunto, quantas instituições de Guarabira, estão recebendo essa ajuda de 20% do salário que o Deputado Pedro disse que está repassando, para as instituições? Pois seria uma ótima oportunidade para agradecer.

Notei na entrevista do Deputado, muita conversa, muito blá blá, blá, mas as ações efetivas para nossa região, ficou no vácuo. Guarabira precisa urgentemente de um Hospital de Campanha, precisa de equipes médicas especializadas e de ações políticas de fato.

Que parcerias estão sendo construídas entre a Prefeitura de Guarabira para combater o Covid-19 e os gabinetes de Pedro Cunha Lima (PSDB), da Senadora Daniela Ribeiro (PP) ou dos Deputados Agnaldo Ribeiro (PP) e Ruy Carneiro (PSDB) , que foram muito bem votados em nossa região? Esse grupo político está votando em tudo que prejudica os trabalhadores e em uma hora dessas, só aparece com discurso bonito. Uma explicação é a proximidade de mais uma eleição municipal.

O Deputado teve uma grande oportunidade, no principal canal de TV do Brejo (Portal Mídia) para dizer aos Guarabirenses e seus vizinhos, o que reservou de fato para a Região. O Deputado, além de conversas bonitas, não trouxe nada de palpável, de concreto para mitigar essa crise da saúde pública.

O Deputado estava com a língua afiada para chamar seus adversários de ladrões, de quadrilha, mas não disse ao povo de Guarabira que lá no Congresso está votando nas terríveis Reformas Trabalhista e da Previdência. O Deputado Pedro não disse que votou na MP-095 que congelou os recursos da saúde, educação e segurança por 20 anos.

O Deputado Pedro poderia ter dito que votou pela inclusão dos Estados e Municípios na terrível Reforma da Previdência, que já está atingindo todos os trabalhadores brasileiros. Nossa Região têm muitos servidores públicos municipais e estaduais, o Deputado Pedro poderia ter dito que votou pela redução dos salários dos trabalhadores dos serviços públicos e também no congelamento dos salários até 2021. Uma ótima oportunidade para o Deputado informar aos seus eleitores que votou sim na polêmica MP da grilagem de terras, que destrói as florestas da Amazônia.

Como o Deputado vem falar em investir na educação, se ele votou pelo congelamento dos investimentos em Educação? O Deputado fala em união, em unidade política, mas na verdade, já sonha em ser prefeito de Campina Grande, enquanto ele e seus principais padrinhos políticos, fazem dobradinhas com Jair Bolsonaro (Sem Partido), lá em Campina Grande e na Paraíba. Nesse momento, o Deputado fica em cima do Muro quando o tema é Bolsonaro.

O Deputado, criticou a crise política, mas não fez nenhuma crítica direta ao Governo Bolsonaro, chegou ao absurdo em dizer que a Clroquina, tem ajudado muita gente, apesar das críticas. Como pode, um deputado esclarecido, com formação, sabendo que a OMS já cancelou todos os tratamentos com Cloroquina, vem tergiversar sobre tema tão perigoso. Esse é o perigo maior, não dizer claramente que é contra essas loucuras bolsonaristas, e temos mais, seu aliado político lá em Campina Grande, o Prefeito Romero Rodrigues (PSD) autorizou a Secretaria de Saúde do município para introduzir protocolo para o uso de cloroquina. Qual foi o pronunciamento contrário a tal atitude? Nenhuma!

O Deputado Pedro Cunha Lima (PSDB), usa de dois pesos e duas medidas, quando se trata do Covid-19 e o uso de Cloroquina. Não é um parlamenta independente, pois nessa hora tão difícil, não podemos vacilar com coisas tão sérias, como a saúde das pessoas.

Parece que os Cunha Lima ainda não se recuperam da derrota política e profundo desgaste da oligarquia, nas ultimas eleições estaduais e na derrota do ex-candidato a Senador Cássio Cunha Lima. Pedro Cunha Lima, parece, que ainda está nos palanques de 2014 e 2018? palanques que foram ainda não foram desarmados. Poderia ter aproveitado esse importante espaço de mídia guarabirense para tratar sobre o presente, sobre os problemas reais do Covid-19.